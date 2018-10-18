Скандальний хабар від забудовника на Київщині: з'явились подробиці викриття

“У середу, 17 жовтня, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України, відділу запобігання і протидії корупції ДАБІ України та СУ ГУНП у Київській області викрила та припинила протиправну діяльність фізичної особи, яка вимагала та одержала від представника фірми — забудовника житлових будинків неправомірну вигоду у сумі 150 тисяч доларів США за вплив на посадових осіб ДАБІ України, а саме начальника та його заступника, при вирішенні питання щодо надання дозволу на початок будівельних робіт для будівництва багатоповерхового житлового будинку на території одного з міст Київської області”, — йдеться у повідомленні.

Під час отримання неправомірної вигоди в сумі 150 тисяч доларів США вказану особу затримано на “гарячому”.

Однак, чоловік, після отримання неправомірної вигоди, на автомобілі намагався втекти з місця події, при цьому скоїв ряд дорожньо-транспортних пригод, у тому числі за участі машини швидкої медичної допомоги.

Спробу втечі правопорушника припинено та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, триває.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, у тому числі санкціоновані обшуки за місцем проживання затриманого.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у 650 тис. грн піймали посадовця із структури Укравтодору.