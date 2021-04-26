Скандальная вечеринка во время локдауна: в "Слуге народа" рассказали, как еще могут наказать Тищенко

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко за шикарную вечеринку в отеле с нарушением противоэпидемических мероприятий могут отстранить от участия в принятии решений в Национальном совете общин. Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.