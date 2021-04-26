Скандальна вечірка під час локдауну: у "Слузі народу" розповіли, як ще можуть покарати Тищенка

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"Він (Тищенко – ред.) ще є членом партії, він є членом керівного органу партії – Національної ради громад. Я як голова партії звернувся до політичної ради нашої партії, яка має у травні перше велике засідання проводити щодо розгляду цієї ситуації і винесення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу, а там вже партія буде розбиратись", - сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що не є членом політради, але, якщо його запитають, то зможе запропонувати певні рішення.

"У нас є і певні догани різного рівня, є такий формат тимчасового відлучення від участі в прийнятті рішень. Тобто тимчасово, на якийсь час – на два-три місяці блокується право голосу у цьому органі", - зазначив голова партії.

Що було раніше

22 квітня франкція партії “Слуга Народу” провела онлайн-засідання, на якому, зокрема, заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка щодо мотивів його поїздки до Білорусі та зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.



Депутати дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

Вечірка Тищенка

На початку минулого тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.



Кожні п'ять хвилин салюту Тищенка коштували близько тисячі доларів.



Тищенко заявив, що на дні народженні дружини в Fairmont було трохи більше 20 людей і всі здавали тести на COVID-19 за добу.



Корнієнко заявив, що позбавляти мандату нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину — мабуть, не дуже правильно. Це перевибори та витрати коштів. Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що Микола Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, за організовану ним вечірку.



