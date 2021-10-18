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Скандальная Третьякова утверждает, что любит людей, и "даже" нардепов

Скандальная Третьякова утверждает, что любит людей, и "даже" нардепов

Киев  •  УНН

 • 18041 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, ранее оскандалившаяся из-за своих комментариев после смерти коллеги, нардепа Антона Полякова, утверждает, что "любит людей", передает корреспондент УНН.

Так, во время выступления Третьяковой как председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на заседании Согласительного совета ее начали перекрикивать нардепы. В частности было слышно мужской голос, похожий на голос сопредседателя депутатской группы "Партия "За будущее" Тараса Батенко.

Цитата:

"Что касается вас, Тарас Батенко, который не заплатил зарплату в июне и июле работникам офиса, в который сейчас выезжает, то позаботьтесь, пожалуйста, в первую очередь о своих людях. Что касается ваших выпадов, то хочу сказать, что я люблю людей, и вас также, и уважаю врагов", - сказала нардеп.

Детали

Ранее на заседании согласительного совета Батенко обратился к председателю ВР Руслану Стефанчуку и руководству фракции "Слуги народа" относительно того, "как может отвечать за социальную политику в стране госпожа Третьякова, и при том ненавидеть людей".

Контекст

Во время заседания в Раде депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что "позор" это вам". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

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