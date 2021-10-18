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Скандальна Третьякова стверджує, що любить людей, і “навіть” нардепів

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 • 18053 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова, яка раніше оскандалилась через свої коментарі після смерті колеги, нардепа Антона Полякова, стверджує, що “любить людей”, передає кореспондент УНН.

Так, під час виступу Третьякової як голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на засіданні Погоджувальної ради її почали перекрикувати нардепи. Зокрема було чутно чоловічий голос, схожий на голос співголови депутатської групи “Партія “За майбутнє” Тараса Батенка.

Цитата:

“Що стосується вас, Тарас Батенко, який не заплатив заробітну плату у червні і липні працівникам офісу, в який зараз виїжджає, то подбайте, будь ласка, в першу чергу про своїх людей. Що стосується ваших випадів, то хочу сказати, що я люблю людей, і вас також, і поважаю ворогів”, — сказала нардеп.

Деталі

Раніше на засіданні погоджувальної ради Батенко звернувся до голови ВР Руслана Стефанчука і керівництва фракції “Слуги народу” щодо того, “як може відповідати за соціальну політику в країні пані Третьякова, і при тім ненавидіти людей”.

Контекст

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що "ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

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