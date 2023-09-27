Скандальная оргия священников в Польше: подробности, увольнения, реакция церкви и полиции

Детали

Церковь в ряде своих заявлений и поступков косвенно подтверждает обстоятельства инцидента и публично не отрицает версии, изложенные в СМИ. Некоторых причастных к истории уже уволили от работы в церкви, пишет ВВС.

Происшествие произошло в одном из домов, принадлежащих церкви, в городе Домброва Гурнича, расположенном недалеко от Кракова на юге Польши.

"Событие, организованное священнослужителями, имело сугубо сексуальный характер. Его участники употребляли таблетки для потенции", – рассказал источник Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, секс-работник по вызову во время вечеринки потерял сознание. Тогда один из участников вечеринки вызвал скорую помощь. Впрочем, когда медики прибыли, их не хотели пускать внутрь.

Медикам пришлось вызвать полицию. Только после вмешательства правоохранителей мужчине без сознания оказали медицинскую помощь.

"Неизвестно, дал ли он согласие на секс со многими людьми – но точно был взрослым", – рассказал источник издания.

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Из-за неоказания помощи человеку начали расследование. Полиция направила материалы в прокуратуру города Домброва Гурнича.

"Мы расследуем неоказание помощи лицу, оказавшемуся в ситуации, когда есть угроза смерти или вреда для здоровья. Это предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы", - рассказал прокурор Вальдемар Лубневский, представитель окружной прокуратуры в Сосновце, которая контролирует работу подразделения в Домброве-Гурниче.

Полиция фактически подтвердила место и время события, хотя не предоставила информации об обстоятельствах собрания священнослужителей или сексуального характера вечеринки.

Сосновецкая епархиальная курия проводит собственное расследование.

Отец Пшемыслав Лех, пресс-секретарь курии в Сосновце, направил в Gazeta Wyborcza заявление в ответ на вопрос о событиях в приходе в Домброве-Гурнмчи.

В нем говорится, что 12 сентября Епархиальной курии сообщили о "вмешательстве скорой помощи и полиции" в здании, принадлежащем приходу. В католической церкви пообещали после завершения расследования "принять соответствующие меры, предусмотренные каноническим правом".

Он прямо не отрицал обстоятельства происшествия, изложенные журналистами. Через некоторое время СМИ назвали человека, вероятно причастного к оргии. По данным Gazeta Wyborcza, вечеринка проходила в квартире викария отца Томаша З., который возглавлял в Сосновце издание Niedziela.

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Niedziela – это католический еженедельник с ячейками по всей Польше, который издается с 1920-х годов. Викария из еженедельника после инцидента уволили.

По словам Мариуша Бакаляржа, председателя правления института Niedziela, который издает еженедельник, с отцом Томашем разорвали контракт. Впрочем священник отправился в отпуск еще до того, как о скандале стало известно. Религиозный еженедельник продолжает выполнять свою работу. Отца Томаша лишили всех церковных должностей.

21 сентября, на следующий день, когда стало известно о скандале, кто-то поджег двери Домбровской базилики в Домброве-Гурничи.

Впоследствии Сосновецкая курия выпустила заявление, в котором сказано, что комиссия проводит проверку, но "ее выводы отличаются от информации, представленной некоторыми СМИ". Что это значит, не объяснили.

"Нам очень жаль. Поджог – это не путь к общественной дискуссии на трудные темы. Надеемся, что подобное больше не повторится", - прокомментировал пожар представитель Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.

Во время воскресной службы 24 сентября отец Анджей Стасяк, приходской священник Базилики Святого Павла, упомянул о скандале в его приходе. Он назвал имя’викария, который организовал мероприятие, и заявил, что осуждает его поступок. Но деталей поступка он не предоставил. Анджей Стасяк объяснил прихожанам, что отец Томаш З. занимался в приходе архивами, проповедовал и участвовал в причастиях. Священник призвал не сеять ненависть и не реагировать на скандал актами вандализма.

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Жители Домбровы-Гурничей в разговоре с журналистами описали викария Томаша З. как "коммуникабельного, улыбчивого и спонтанного" человека. Некоторые также подчеркивали, что он "красивый мужчина". Тем временем епископ Гжегож Кашака, в подчинение которого входит место, где могла произойти секс-вечеринка, призвал прихожан молиться "за пристыженных и расстроенных священников".

Католический священник Казимеж Сова, которого цитирует издание Wprost, заявил, что "это не первый сексуальный скандал, в частности гомосексуальный, в этой епархии". Об оргии священников написала британская "Daily Mail", немецкое издание T-online и итальянский портал Leggo.

Католическую церковь часто сотрясают сексуальные скандалы, иногда связанные даже с преступлениями против детей.

Обозреватели указывают, что такие инциденты в том числе вызваны правилами целибата в католической церкви, когда священники не могут иметь жен, а соответственно - никаких сексуальных связей.

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