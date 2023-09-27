Скандальная оргия священников в Польше: подробности, увольнения, реакция церкви и полиции

ukru
Эксклюзив
06:36 • 77725 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 116163 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 143924 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 177745 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 134021 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 125375 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 169041 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116713 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123161 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 92923 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 116679 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 100074 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 110102 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 97138 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 143943 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 177764 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 126008 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 132924 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 169054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 97191 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 149213 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 156458 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 160662 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 158442 просмотра
Актуальное
Скандальная оргия священников в Польше: подробности, увольнения, реакция церкви и полиции

Скандальная оргия священников в Польше: подробности, увольнения, реакция церкви и полиции

Киев • УНН

 • 918893 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Польше произошел громкий секс-скандал. В одной из епархий в служебном помещении священники устроили вечеринку с участием секс-работника. Во время действа ему стало плохо. Вмешались медики и полиция. Первой об инциденте еще 20 сентября написала Gazeta Wyborcza. После этого стало известно много новых деталей. Об этом пишут мировые СМИ, а католическая церковь и полиция проводят расследование, передает УНН.

Детали

Церковь в ряде своих заявлений и поступков косвенно подтверждает обстоятельства инцидента и публично не отрицает версии, изложенные в СМИ. Некоторых причастных к истории уже уволили от работы в церкви, пишет ВВС.

Происшествие произошло в одном из домов, принадлежащих церкви, в городе Домброва Гурнича, расположенном недалеко от Кракова на юге Польши.

"Событие, организованное священнослужителями, имело сугубо сексуальный характер. Его участники употребляли таблетки для потенции", – рассказал источник Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, секс-работник по вызову во время вечеринки потерял сознание. Тогда один из участников вечеринки вызвал скорую помощь. Впрочем, когда медики прибыли, их не хотели пускать внутрь.

Медикам пришлось вызвать полицию. Только после вмешательства правоохранителей мужчине без сознания оказали медицинскую помощь.

"Неизвестно, дал ли он согласие на секс со многими людьми – но точно был взрослым", – рассказал источник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Католическая церковь Испании выявила сотни растлителей детей за восемь десятилетий

Из-за неоказания помощи человеку начали расследование. Полиция направила материалы в прокуратуру города Домброва Гурнича.

"Мы расследуем неоказание помощи лицу, оказавшемуся в ситуации, когда есть угроза смерти или вреда для здоровья. Это предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы", - рассказал прокурор Вальдемар Лубневский, представитель окружной прокуратуры в Сосновце, которая контролирует работу подразделения в Домброве-Гурниче.

Полиция фактически подтвердила место и время события, хотя не предоставила информации об обстоятельствах собрания священнослужителей или сексуального характера вечеринки.

Сосновецкая епархиальная курия проводит собственное расследование.

Отец Пшемыслав Лех, пресс-секретарь курии в Сосновце, направил в Gazeta Wyborcza заявление в ответ на вопрос о событиях в приходе в Домброве-Гурнмчи.

В нем говорится, что 12 сентября Епархиальной курии сообщили о "вмешательстве скорой помощи и полиции" в здании, принадлежащем приходу. В католической церкви пообещали после завершения расследования "принять соответствующие меры, предусмотренные каноническим правом".

Он прямо не отрицал обстоятельства происшествия, изложенные журналистами. Через некоторое время СМИ назвали человека, вероятно причастного к оргии. По данным Gazeta Wyborcza, вечеринка проходила в квартире викария отца Томаша З., который возглавлял в Сосновце издание Niedziela.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция: 190 жертв сексуального насилия в церкви получили компенсацию

Niedziela – это католический еженедельник с ячейками по всей Польше, который издается с 1920-х годов. Викария из еженедельника после инцидента уволили.

По словам Мариуша Бакаляржа, председателя правления института Niedziela, который издает еженедельник, с отцом Томашем разорвали контракт. Впрочем священник отправился в отпуск еще до того, как о скандале стало известно. Религиозный еженедельник продолжает выполнять свою работу. Отца Томаша лишили всех церковных должностей.

21 сентября, на следующий день, когда стало известно о скандале, кто-то поджег двери Домбровской базилики в Домброве-Гурничи.

Впоследствии Сосновецкая курия выпустила заявление, в котором сказано, что комиссия проводит проверку, но "ее выводы отличаются от информации, представленной некоторыми СМИ". Что это значит, не объяснили.

"Нам очень жаль. Поджог – это не путь к общественной дискуссии на трудные темы. Надеемся, что подобное больше не повторится", - прокомментировал пожар представитель Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.

Во время воскресной службы 24 сентября отец Анджей Стасяк, приходской священник Базилики Святого Павла, упомянул о скандале в его приходе. Он назвал имя’викария, который организовал мероприятие, и заявил, что осуждает его поступок. Но деталей поступка он не предоставил. Анджей Стасяк объяснил прихожанам, что отец Томаш З. занимался в приходе архивами, проповедовал и участвовал в причастиях. Священник призвал не сеять ненависть и не реагировать на скандал актами вандализма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал во Франции: за 70 лет 330 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви

Жители Домбровы-Гурничей в разговоре с журналистами описали викария Томаша З. как "коммуникабельного, улыбчивого и спонтанного" человека. Некоторые также подчеркивали, что он "красивый мужчина". Тем временем епископ Гжегож Кашака, в подчинение которого входит место, где могла произойти секс-вечеринка, призвал прихожан молиться "за пристыженных и расстроенных священников".

Католический священник Казимеж Сова, которого цитирует издание Wprost, заявил, что "это не первый сексуальный скандал, в частности гомосексуальный, в этой епархии". Об оргии священников написала британская "Daily Mail", немецкое издание T-online и итальянский портал Leggo.

Католическую церковь часто сотрясают сексуальные скандалы, иногда связанные даже с преступлениями против детей.

Обозреватели указывают, что такие инциденты в том числе вызваны правилами целибата в католической церкви, когда священники не могут иметь жен, а соответственно - никаких сексуальных связей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индийского епископа уволили после обвинений в изнасиловании монахини: Ватикан принял решение

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы