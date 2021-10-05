Скандал у Франції: за 70 років 330 тис. дітей стали жертвами сексуального насильства у католицькій церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Близько 330 тисяч дітей зазнали сексуального насильства у католицькій церкві Франції за останні 70 років. Про це свідчать дані нового звіту комісії церкви, яка близько двох років проводила своє розслідування, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Розслідування показало, що у період з 1950 по 2020 рік жертвами насильства стали приблизно 330 000 дітей.
Створена католицькими єпископами у Франції в кінці 2018 року, комісія була покликана пролити світло на зловживання і відновити довіру суспільства до церкви в період скорочення згромаджень. Повідомляється, що її робота велася незалежно від церкви.
Як заявив глава комісії Жан-Марш Сове під час публічної онлайн-презентації звіту, зловживання носили системний характер.
За його словами, церква не тільки не прийняла необхідних заходів для запобігання жорстокого поводження, а й закривала очі, не повідомляючи про жорстоке поводження, а іноді і свідомо знайомлячи дітей з “хижаками”.
У звіті, об’ємом майже 2500 сторінок, то кажуть, що “переважна більшість” жертв були хлопчиками предподросткового віку з самих різних соціальних шарів.
Сове назвав ставлення церкви до початку 2000-х “глибоким жорстоким байдужістю до жертв”.
У звіті говориться, що в цей період у церкві працювало близько 3000 ґвалтівників, дві третини з яких — священики. Сове сказав, що загальна кількість жертв включає близько 216 000 осіб, які зазнали насильства з боку священиків та інших священнослужителів.
Нагадаємо
Незалежна комісія була створена у 2018 році Французькою католицькою церквою у відповідь на ряд скандалів, пов’язаних з педофілією всередині церкви. До її складу входять 22 людини, серед них юристи, історики, соціологи, медичні фахівці та теологи.