Скандал во Франции: за 70 лет 330 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Около 330 тысяч детей подверглись сексуальному насилию в католической церкви Франции за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют данные нового отчета комиссии церкви, которая около двух лет проводила свое расследование, пишет УНН со ссылкой на Sky News.