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Скандал во Франции: за 70 лет 330 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви

Скандал во Франции: за 70 лет 330 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви

Киев  •  УНН

 • 43030 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Около 330 тысяч детей подверглись сексуальному насилию в католической церкви Франции за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют данные нового отчета комиссии церкви, которая около двух лет проводила свое расследование, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Расследование показало, что в период с 1950 по 2020 год жертвами насилия стали примерно 330 000 детей.

Созданная католическими епископами во Франции в конце 2018 года, комиссия была призвана пролить свет на злоупотребления и восстановить доверие общества к церкви в период сокращения конгрегаций. Сообщается, что ее работа велась независимо от церкви.

Как заявил глава комиссии Жан-Марш Сове во время публичной онлайн-презентации отчета, злоупотребления носили системный характер.

По его словам, церковь не только не приняла необходимых мер для предотвращения жестокого обращения, но и закрывала глаза, не сообщая о жестоком обращении, а иногда и сознательно знакомя детей с “хищниками”.

В отчете, объемом почти 2500 страниц, говорится, что “подавляющее большинство” жертв были мальчиками предподросткового возраста из самых разных социальных слоев.

Сове назвал отношение церкви до начала 2000-х “глубоким жестоким безразличием к жертвам”.

В отчете говорится, что в этот период в церкви работало около 3000 насильников, две трети из которых — священники. Сове сказал, что общее число жертв включает около 216 000 человек, подвергшихся насилию со стороны священников и других священнослужителей.

Напомним

Независимая комиссия была создана в 2018 году Французской католической церковью в ответ на ряд скандалов, связанных с педофилией внутри церкви. В ее состав входят 22 человека, среди них юристы, историки, социологи, медицинские специалисты и теологи.

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