Католицька церква Іспанії виявила сотні розбещувачів дітей за вісім десятиліть

Цитата

"Ми визнаємо заподіяну шкоду", - сказав Хосе Габріель Вера, представник Конференції іспанських єпископів. "Ми хочемо допомогти всім постраждалим... супроводжувати їх у їхньому зціленні".

"Ми хочемо знати, що пішло не так при відборі кандидатів у священники, що пішло не так під час їхнього навчання… що привело людину, яка вирішила віддатися Богу, віддатися сексуальному насильству", — сказав Вера.

У звіті, в якому зібрано свідчення жертв і який не є доказом провини чи невинності, йдеться, що понад 99% ймовірних злочинців були чоловіками, а половина ґвалтівників були священнослужителями. Більшість зареєстрованих випадків сталася у 1960-1980-ті роки.

За словами жертв, більшість із яких чоловіки, понад 63% ґвалтівників померли.

Додамо

Це питання опинилося в центрі уваги в Іспанії в 2021 році після того, як газета El Pais повідомила про більш ніж 1200 можливих випадків, через роки після того, як скандали із сексуальним насильством потрясли Церкву в таких країнах, як США, Ірландія та Франція.

Було розпочато кілька розслідувань, у тому числі одне під керівництвом омбудсмена країни, а також власне внутрішнє розслідування Церкви.

Минулого року національна прокуратура Іспанії написала в листі до омбудсмена, що внутрішнє розслідування церкви було "частковим" і "мало корисним".