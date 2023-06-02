Католическая церковь Испании выявила сотни растлителей детей за восемь десятилетий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Расследование Испанской католической церкви сексуального насилия над детьми со стороны духовенства и нецерковного персонала выявило 728 насильников и 927 жертв с 1940-х годов, информирует УНН ссылаясь на Reuters.
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"Мы признаем причиненный ущерб", - сказал Хосе Габриэль Вера, представитель Конференции испанских епископов. "Мы хотим помочь всем пострадавшим... сопровождать их в их исцелении".
"Мы хотим знать, что пошло не так при отборе кандидатов в священники, что пошло не так во время их обучения,… что привело человека, который решил отдаться Богу, отдаться сексуальному насилию", — сказал Вера.
В отчете, в котором собраны свидетельства жертв и который не является доказательством вины или невиновности, говорится, что более 99% предполагаемых преступников были мужчинами, а половина насильников были священнослужителями. Большинство зарегистрированных случаев произошло в 1960-1980-е годы.
По словам жертв, большинство из которых мужчины, более 63% насильников умерли.
Добавим
Этот вопрос оказался в центре внимания в Испании в 2021 году после того, как газета El Pais сообщила о более чем 1200 возможных случаях, спустя годы после того, как скандалы с сексуальным насилием потрясли Церковь в таких странах, как США, Ирландия и Франция.
Было начато несколько расследований, в том числе одно под руководством омбудсмена страны, а также собственное внутреннее расследование Церкви.
В прошлом году национальная прокуратура Испании написала в письме к омбудсмену, что внутреннее расследование церкви было "частичным" и "мало полезным".