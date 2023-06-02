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Індійського єпископа звільнили після звинувачень у зґвалтуванні черниці: Ватикан ухвалив рішення

Індійського єпископа звільнили після звинувачень у зґвалтуванні черниці: Ватикан ухвалив рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Ватикан оголосив про прийняття відставки індійського єпископа Франко Мулаккала, якого звинувачують у зґвалтуванні черниці в період з 2014 по 2016 рік, пише BBC, передає УНН.

Деталі

За словами дипломатичного представника Ватикану, відставка Мулаккала не є дисциплінарним стягненням, а була запропонована, враховуючи "все ще суперечливу ситуацію", з метою блага єпархії Джаландхар та для звільнення посади для нового єпископа, повідомляє The Times of India.

Монахиня, яка звинуватила Мулаккала у зґвалтуванні, належала до місіонерів Ісуса. Вона стверджувала, що єпископ зґвалтував її 13 разів, і ці напади відбулися, коли він відвідав монастир, де вона жила. У 2018 році, черниця звернулась до Ватикану з петицією та написала листа представнику Папи Римського в столиці Індії. Згідно з її словами, це був її четвертий лист до них.

Ця справа спричинила масові протести черниць та активістів, які виступили на підтримку жінки. Декілька інших черниць, які також протестували проти єпископа, звинуватили Церкву в Кералі та офіційних осіб Ватикану в недотриманні звинувачень щодо зґвалтування.

Сьогодні Мулаккал підтвердив свою відставку та подякував своїм прихильникам за підтримку у важкі часи.

Нагадаємо

У 2021 році Ватикан переглянув церковний закон про сексуальне насильство та інші питання.

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