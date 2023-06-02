Индийского епископа уволили после обвинений в изнасиловании монахини: Ватикан принял решение

Детали

По словам дипломатического представителя Ватикана, отставка Мулаккала не является дисциплинарным взысканием, а была предложена, учитывая "все еще противоречивую ситуацию", с целью блага епархии Джаландхар и для освобождения должности для нового епископа, сообщает The Times of India.

Монахиня, которая обвинила Мулаккала в изнасиловании, принадлежала к миссионерам Иисуса. Она утверждала, что епископ изнасиловал ее 13 раз, и эти нападения произошли, когда он посетил монастырь, где она жила. В 2018 году, монахиня обратилась в Ватикан с петицией и написала письмо представителю Папы Римского в столице Индии. Согласно ее словам, это было ее четвертое письмо к ним.

Это дело вызвало массовые протесты монахинь и активистов, которые выступили в поддержку женщины. Несколько других монахинь, которые также протестовали против епископа, обвинили Церковь в Керале и официальных лиц Ватикана в несоблюдении обвинений в изнасиловании.

Сегодня Мулаккал подтвердил свою отставку и поблагодарил своих сторонников за поддержку в трудные времена.

Напомним

В 2021 году Ватикан пересмотрел церковный закон о сексуальном насилии и других вопросах.