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The Guardian

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Ватикан переглянув церковний закон про сексуальне насильство та інші питання

Київ • УНН

 • 14665 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Папа Франциск видав найбільший перегляд закону католицької церкви за чотири десятиліття, наполягаючи на тому, щоб єпископи вжили заходів проти священнослужителів, які жорстоко поводяться з неповнолітніми та уразливими дорослими, здійснюють шахрайство або намагаються висвятити жінок. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Ватикан переглянув церковний закон про сексуальне насильство та інші питання

Деталі

Перегляд, робота над яким ведеться з 2009 року, включає в себе весь шостий розділ церковного кодексу канонічного права, кодекс з семи книг, що містить близько 1750 статей. Він замінив кодекс, затверджений Папою Іоанном Павлом II в 1983 році, і вступить в силу 8 грудня.

Переглянутий розділ, що включає близько 90 статей, що стосуються злочинів і покарань, включає багато існуючих змін, внесених в церковний закон Франциском і його попередником Бенедиктом XVI.

В окремому супровідному документі Папа нагадав єпископам, що вони несуть відповідальність за дотримання букви закону.

Контекст

Сексуальне насильство по відношенню до неповнолітніх було поміщено в новий розділ під назвою "Злочини проти людського життя, гідності і свободи". Новий розділ був розширений і тепер включає такі злочини, як "чіпляння" до неповнолітніх або вразливих дорослих для сексуального насильства та зберігання дитячої порнографії.

Згідно з новим кодексом, миряни, що займають відповідальні посади в церкві і визнані винними в сексуальному насильстві над неповнолітніми або вразливими дорослими, можуть бути покарані як церквою, так і цивільними властями.

Хоча Церква історично забороняла освячення жінок, у переглянутому кодексі особливо вказується, що і особа, що намагається висвятити жінку, і сама жінка автоматично відлучені від церкви і що священнослужитель ризикує позбутися сану.

Відображаючи серію фінансових скандалів, що обрушилися на Церкву в останні десятиліття, інші нові записи в кодексі включають кілька статей про економічні злочини, такі як розкрадання церковних коштів або власності або серйозна недбалість в їх управлінні.

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