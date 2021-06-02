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Ватикан пересмотрел церковный закон о сексуальном насилии и другие вопросы

Киев • УНН

 • 14665 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Папа Франциск издал самый большой пересмотр закона католической церкви за четыре десятилетия, настаивая на том, чтобы епископы приняли меры против священнослужителей, которые жестоко обращаются с несовершеннолетними и уязвимыми взрослыми, осуществляют мошенничество или пытаются посвятить женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Ватикан пересмотрел церковный закон о сексуальном насилии и другие вопросы

Детали

Пересмотр, работа над которым ведется с 2009 года, включает в себя весь шестой раздел церковного кодекса канонического права, кодекс из семи книг, содержит около 1 750 статей. Он заменил кодекс, утвержденный Папой Иоанном Павлом II в 1983 году, и вступит в силу 8 декабря.

Пересмотренный раздел, включающий около 90 статей, касается преступлений и наказаний, включая многие существующие изменения, внесенные в церковный закон Франциском и его предшественником Бенедиктом XVI.

В отдельном сопроводительном документе Папа напомнил епископам, что они несут ответственность за соблюдение буквы закона.

Контекст

Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних было помещено в новый раздел под названием "Преступления против человеческой жизни, достоинства и свободы". Новый раздел был расширен и теперь включает такие преступления, как "приставание" к несовершеннолетним или уязвимым взрослым для сексуального насилия и хранение детской порнографии.

Согласно новому кодексу, миряне, занимающие ответственные должности в церкви и признаные виновными в сексуальном насилии над несовершеннолетними или уязвимыми взрослыми, могут быть наказаны как церковью, так и гражданскими властями.

Хотя Церковь исторически запрещала освящения женщин, в пересмотренном кодексе особенно указывается, что и лицо, которое пытается посвятить женщину, и сама женщина автоматически будут отлучены от церкви и священнослужитель рискует лишиться сана.

Отражая серию финансовых скандалов, обрушившихся на Церковь в последние десятилетия, другие новые записи в кодексе включают несколько статей об экономических преступлениях, такие как хищение церковных средств или собственности или серьезная небрежность в их управлении.

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