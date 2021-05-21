Папа Франциск отримає перший повністю електричний папамобіль від американської фірми Fisker

Деталі

Співзасновники американського стартапу з виробництва електромобілів Хенрік Фіскер і Гіта Гупта-Фіскер провели в четвер приватну аудієнцію з Папою Франциском, щоб продемонструвати новий дизайн.

Дует представив Ватикану концепт модифікованого Fisker Ocean, елегантного сучасного позашляховика з суцільноскляним куполом, який дає натовпу шанс побачити понтифіка. Fisker заявила, що планує доставити Папі Римському єдиний в своєму роді автомобіль в наступному році

"Мене надихнуло те, що Папа Франциск дуже уважно ставиться до навколишнього середовища і впливу зміни клімату на майбутні покоління, - сказав Хенрик Фіскер в своїй заяві. - У салоні автомобіля будуть використані "різні екологічно чисті матеріали, в тому числі килими, зроблені з перероблених пластикових пляшок з океану", - додав він.

Fisker заявила, що отримала більше 16 000 замовлень на Ocean, виробництво планується почати 17 листопада.

Контекст

Папамобіль - це назва, дана спеціально створеним автомобілям, які використовувалися для перевезення Папи на публічних виступах. За даними Конференції католицьких єпископів США, автомобілі призначені для захисту понтифіка, дозволяючи йому бути видимим для натовпу.

Спеціальне обладнання в минулому включало поручень, за який Папа тримався руки, махаючи натовпу, і сходинки, що дозволяють легко потрапити в автомобіль і вийти з нього. За даними Конференції католицьких єпископів, у Папи Бенедикта XVI було два папамобіля, і один, вироблений Mercedes-Benz, був відправлений до Сполучених Штатів для його візиту в 2008 році.

Mercedes-Benz, що належить Daimler (DDAIF), постачав автомобілі Папі з 1930 року, коли Папа Пій XI отримав в подарунок від компанії Mercedes-Benz Nürburg 460. Mercedes-Benz заявляє, що також розробив перший папамобіль з прозорою надбудовою для візиту Папи Івана Павла II в Німеччину в 1980 році.

Mercedes-Benz стверджує, що сам Папа високо оцінив ці автомобілі.

За словами автовиробника, коли папамобіль M-класу був переданий Папі Іоанну Павлу II в Римі в 2002 році, понтифік попросив ЗМІ уникати використання терміну "папамобіль", тому що він "не відповідав гідно цілі цих автомобілів".

Додамо

Фірма не розкриває вартість модифікованого автомобіля, призначеного для Папи, але ціна Fisker Ocean починається від 37 499 доларів в США і 39 152 доларів у Німеччині.

У минулому році Папа Франциск отримав седан Toyota Mirai з водневим двигуном, спеціально розроблений для забезпечення його мобільності.