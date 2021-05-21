Папа Франциск получит первый полностью электрический папамобиль от американской фирмы Fisker

Детали

Соучредители американского стартапа по производству электромобилей Хенрик Фискер и Гита Гупта-Фискер провели в четверг частную аудиенцию с Папой Франциском, чтобы продемонстрировать новый дизайн.

Дуэт представил Ватикану концепт модифицированного Fisker Ocean, элегантного современного внедорожника с цельностеклянным куполом, который дает толпе шанс увидеть понтифика. Fisker заявила, что планирует доставить Папе Римскому единственный в своем роде автомобиль в следующем году.

"Меня вдохновило то, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения, - сказал Хенрик Фискер в своем заявлении. - В салоне автомобиля будут использованы "различные экологически чистые материалы, в том числе ковры, сделанные из переработанных пластиковых бутылок из океана", - добавил он.

Fisker заявила, что получила более 16 000 заказов на Ocean, производство планируется начать 17 ноября.

Контекст

Папамобиль - это название, данное специально созданным автомобилям, которые использовались для перевозки Папы на публичных выступлениях. По данным Конференции католических епископов США, автомобили предназначены для защиты понтифика, позволяя ему быть видимым для толпы.

Специальное оборудование в прошлом включало поручень, за который Папа держался руками, размахивая толпе, и ступеньки, позволяющие легко попасть в автомобиль и выйти из него. По данным Конференции католических епископов, у Папы Бенедикта XVI было два папамобиля, и один, произведенный Mercedes-Benz, был отправлен в Соединенные Штаты для его визита в 2008 году.

Mercedes-Benz, принадлежащая Daimler (DDAIF), поставляла автомобили Папе с 1930 года, когда Папа Пий XI получил в подарок от компании Mercedes-Benz Nürburg 460. Mercedes-Benz заявляет, что также разработал первый папамобиль с прозрачной надстройкой для визита Папы Иоанна Павла II в Германию в 1980 году.

Mercedes-Benz утверждает, что сам Папа высоко оценил эти автомобили.

По словам автопроизводителя, когда папамобиль M-класса был передан Папе Иоанну Павлу II в Риме в 2002 году, понтифик попросил СМИ избегать использования термина "папамобиль", потому что он "не отвечал достойно цели этих автомобилей".

Добавим

Компания не раскрывает стоимость модифицированного автомобиля, предназначенного для Папы, но цена Fisker Ocean начинается от 37 499 долларов в США и 39 152 долларов в Германии.

В прошлом году Папа Франциск получил седан Toyota Mirai с водородным двигателем, специально разработанный для обеспечения его мобильности.