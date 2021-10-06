Скандал в "Укрэксимбанке": правоохранители не нашли подозреваемых на рабочем месте

Цитата

“Предварительно было установлено, что один человек находится в помещении банка, однако в дальнейшем поступила информация о том, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение через другой выход”, — заявила Максимец.

“Никаких причин об отсутствии на рабочих местах даже администрация банка нам не сообщила, или она не обладает этой информацией. Сейчас принимаются меры для установления местонахождения этих лиц для вручения подозрений. Повестки и уведомления о подозрениях, тексты этих документов оставлены администрации банка, и.о. председателя правления”, — добавила она.

Детали

Пресс-секретарь подтвердила, что правоохранители намерены вручить подозрения двум лицам. Производство расследуется по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

“Есть другие меры, которые позволят нам установить местонахождение. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня”, — добавила она.

Контекст



Во вторник издание “Радио Свобода” сообщил о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.