Справа про напад на журналістів: у МВС вивчають відеозаписи з кабінету голови правління Укрексімбанку

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“Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів „Радіо Свобода“. Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження в якості речового доказу та направлений на експертизу”, — написав міністр на своїй сторінці Facebook.

Монастирський нагадав, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочате ще того ж дня — у понеділок, 4 жовтня.

“Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри.

Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців”, — наголосив Монастирський.

Інцидент у приміщені банку

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Наступного ранку поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві напередодні.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.

Позиція “Укрексімбанку”

Після публікації журналістів на офіційній Facebook-сторінці “Укрексімбанку” 5 жовтня з’явилась заява установи щодо подій, що сталися. Так, у банку зазначили, що нібито неухильно дотримуються вимог чинного законодавства України у своїй діяльності, у тому числі у зв’язках зі ЗМІ.

У заяві сказано, начебто під час інтерв’ю журналіст “поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними”, також журналістом нібито “без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин”.

“З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання. Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)”, — сказано в заяві від 5 жовтня.

Також банк пригрозив журналістам “Схем” можливістю “звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста”.

Пізніше, 5 жовтня ввечері, висловилась наглядова рада банку, заявивши, що підтримує незалежність ЗМІ та надалі сприятиме впровадженню “політики медійної відкритості Банку”. “Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації”, — заявила наглядова рада.

Додамо, що “Укрексімбанк” сьогодні запросив журналістів на пресконференцію “щодо офіційної позиції АТ “Укрексімбанк”.