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Дело о нападении на журналистов: в МВД изучают видеозаписи из кабинета председателя правления Укрэксимбанка

Дело о нападении на журналистов: в МВД изучают видеозаписи из кабинета председателя правления Укрэксимбанка

Киев  •  УНН

 • 29248 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что к делу о нападении на журналистов “Радио Свобода” уже приобщены видео, распространенные в Интернет, а также потерпевшие должны передать оригиналы записей, которые также будут приобщены к делу и изучены, сообщает УНН.

Цитата

“Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов „Радио Свобода“. В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу”, — написал министр на своей странице Facebook.

Монастырский напомнил, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато еще в тот же день — в понедельник, 4 октября.

“Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения.

От себя добавлю, что такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей”, — подчеркнул Монастырский.

Инцидент в помещении банка

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покинуть помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

На следующее утро полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве накануне.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Позиция “Укрэксимбанка”

После публикации журналистов на официальной Facebook-странице “Укрэксимбанка” 5 октября появилось заявление учреждения о событиях, произошедших накануне. Так, в банке отметили, что якобы неуклонно соблюдают требования действующего законодательства Украины в своей деятельности, в том числе по связям со СМИ.

В заявлении сказано, будто во время интервью журналист “поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов Банка, которую Банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними”, также журналистом якобы “без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных Банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений ”.

“Учитывая это, пресс служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью. Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)”, — говорится в заявлении от 5 октября.

Также банк пригрозил журналистам “Схем” возможностью “обращения к правоохранительным структурам и органам, регулирующим деятельность в сфере телевидения и радиовещания, касательно анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста”.

Позже, 5 октября вечером, высказался наблюдательный совет банка, заявив, что поддерживает независимость СМИ и в дальнейшем будет способствовать внедрению “политики медийной открытости Банка”. “В соответствии с существующей в Банке политикой, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценки ситуации и действий Банка и путей разрешения ситуации”, — заявила наблюдательный совет.

Добавим, что “Укрэксимбанк” сегодня пригласил журналистов на пресс-конференцию “касательно официальной позиции АО “Укрэксимбанк”.

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