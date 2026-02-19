Скандал с принцем Эндрю под новым углом: о чем рассказывает фильм "Сенсация" и почему его стоит посмотреть

После новых упоминаний в медиа о скандалах, связанных с британским принцем Эндрю, в частности его знакомстве с финансистом Джеффри Эпштейном и последствиях резонансного интервью 2019 года, интерес общества к этой истории снова возрос. На этом фоне внимание привлекает художественный фильм "Сенсация", доступный на стриминговой платформе Netflix, который воспроизводит события, предшествовавшие громкой телевизионной беседе, передает УНН.

Детали

Лента вышла на платформе Netflix 5 апреля 2024 года. Она показывает подготовку интервью герцога Йоркского с журналисткой Эмили Мейтлис в программе BBC Newsnight, что стало переломным моментом в публичной истории принца. Его комментарии относительно знакомства с Эпштейном вызвали критику и широкий резонанс, что в дальнейшем привело к фактическому отходу Эндрю от выполнения королевских обязанностей и потере ряда почетных титулов.

Фильм не является документальным расследованием — это художественная драматизация, показывающая закулисную работу журналистов, процесс переговоров с командой принца и подготовку эфира. В то же время лента дает представление о медийной стороне истории, которая получила международную огласку.

Отметим, что Эпштейн был финансистом, осужденным в США за сексуальное насилие и эксплуатацию несовершеннолетних. Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в контактах с жертвами Эпштейна, но гражданский иск в 2022 году был урегулирован без признания вины. Интервью BBC 2019 года стало публичным скандалом и повлияло на дальнейшее участие принца в королевских обязанностях.

Напомним

Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.

"Закон должен быть исполнен" - Король Карл III отреагировал на арест брата принца Эндрю