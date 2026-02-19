Скандал с принцем Эндрю под новым углом: о чем рассказывает фильм "Сенсация" и почему его стоит посмотреть

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 9292 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 13932 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 13088 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 22638 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 17587 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 28468 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25219 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25055 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24222 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18475 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.5м/с
74%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 27577 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 20848 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 15716 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ13:59 • 4882 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 14744 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 14760 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 22638 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 28468 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 27600 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 43066 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Блогеры
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Словакия
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 15735 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 20866 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 24563 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 32432 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 33433 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Скандал с принцем Эндрю под новым углом: о чем рассказывает фильм "Сенсация" и почему его стоит посмотреть

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Лента "Сенсация" на Netflix воссоздает события, предшествовавшие интервью принца Эндрю BBC Newsnight. Фильм показывает закулисную работу журналистов и подготовку эфира.

Скандал с принцем Эндрю под новым углом: о чем рассказывает фильм "Сенсация" и почему его стоит посмотреть

После новых упоминаний в медиа о скандалах, связанных с британским принцем Эндрю, в частности его знакомстве с финансистом Джеффри Эпштейном и последствиях резонансного интервью 2019 года, интерес общества к этой истории снова возрос. На этом фоне внимание привлекает художественный фильм "Сенсация", доступный на стриминговой платформе Netflix, который воспроизводит события, предшествовавшие громкой телевизионной беседе, передает УНН.

Детали

Лента вышла на платформе Netflix 5 апреля 2024 года. Она показывает подготовку интервью герцога Йоркского с журналисткой Эмили Мейтлис в программе BBC Newsnight, что стало переломным моментом в публичной истории принца. Его комментарии относительно знакомства с Эпштейном вызвали критику и широкий резонанс, что в дальнейшем привело к фактическому отходу Эндрю от выполнения королевских обязанностей и потере ряда почетных титулов.

Фильм не является документальным расследованием — это художественная драматизация, показывающая закулисную работу журналистов, процесс переговоров с командой принца и подготовку эфира. В то же время лента дает представление о медийной стороне истории, которая получила международную огласку.

Отметим, что Эпштейн был финансистом, осужденным в США за сексуальное насилие и эксплуатацию несовершеннолетних. Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в контактах с жертвами Эпштейна, но гражданский иск в 2022 году был урегулирован без признания вины. Интервью BBC 2019 года стало публичным скандалом и повлияло на дальнейшее участие принца в королевских обязанностях.

Напомним

Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.

"Закон должен быть исполнен" - Король Карл III отреагировал на арест брата принца Эндрю19.02.26, 16:47 • 2698 просмотров

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Фильм
Джеффри Эпштейн
Соединённые Штаты
Netflix