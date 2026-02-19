Скандал з принцом Ендрю під новим кутом: про що розповідає фільм "Сенсація" та чому його варто подивитись

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 9154 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 13783 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 12967 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 22460 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 17493 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28348 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25179 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25032 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24185 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18452 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.5м/с
74%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 27417 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 20711 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 15577 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ13:59 • 4780 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 14599 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 14615 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 22472 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28355 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 27437 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 42995 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Блогери
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 15593 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 20727 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 24509 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32385 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33382 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Скандал з принцом Ендрю під новим кутом: про що розповідає фільм "Сенсація" та чому його варто подивитись

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Стрічка "Сенсація" на Netflix відтворює події, що передували інтерв'ю принца Ендрю BBC Newsnight. Фільм показує закулісну роботу журналістів та підготовку ефіру.

Скандал з принцом Ендрю під новим кутом: про що розповідає фільм "Сенсація" та чому його варто подивитись

Після нових згадок у медіа про скандали, пов’язані з британським принцом Ендрю, зокрема його знайомство з фінансистом Джеффрі Епштейном та наслідки резонансного інтерв’ю 2019 року, інтерес суспільства до цієї історії знову зріс. На цьому тлі увагу привертає художній фільм "Сенсація", доступний на стримінговій платформі Netflix, який відтворює події, що передували гучній телевізійній розмові, передає УНН.

Деталі

Стрічка вийшла на платформі Netflix 5 квітня 2024 року. Вона показує підготовку інтерв’ю герцога Йоркського з журналісткою Емілі Мейтліс у програмі BBC Newsnight, що стало переломним моментом у публічній історії принца. Його коментарі щодо знайомства з Епштейном викликали критику та широкий резонанс, що в подальшому призвело до фактичного відходу Ендрю від виконання королівських обов’язків і втрати низки почесних титулів.

Фільм не є документальним розслідуванням — це художня драматизація, що показує закулісну роботу журналістів, процес переговорів із командою принца та підготовку ефіру. Водночас стрічка дає уявлення про медійну сторону історії, яка набула міжнародного розголосу.

Зазначимо, що Епштейн був фінансистом, засудженим у США за сексуальне насильство та експлуатацію неповнолітніх. Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю у контактах із жертвами Епштейна, але цивільний позов у 2022 році було врегульовано без визнання провини. Інтерв’ю BBC 2019 року стало публічним скандалом і вплинуло на подальшу участь принца в королівських обов’язках.

Нагадаємо

Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.

"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю19.02.26, 16:47 • 2678 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Фільм
Джеффрі Епштайн
Сполучені Штати Америки
Netflix