Скандал з принцом Ендрю під новим кутом: про що розповідає фільм "Сенсація" та чому його варто подивитись

Після нових згадок у медіа про скандали, пов’язані з британським принцом Ендрю, зокрема його знайомство з фінансистом Джеффрі Епштейном та наслідки резонансного інтерв’ю 2019 року, інтерес суспільства до цієї історії знову зріс. На цьому тлі увагу привертає художній фільм "Сенсація", доступний на стримінговій платформі Netflix, який відтворює події, що передували гучній телевізійній розмові, передає УНН.

Деталі

Стрічка вийшла на платформі Netflix 5 квітня 2024 року. Вона показує підготовку інтерв’ю герцога Йоркського з журналісткою Емілі Мейтліс у програмі BBC Newsnight, що стало переломним моментом у публічній історії принца. Його коментарі щодо знайомства з Епштейном викликали критику та широкий резонанс, що в подальшому призвело до фактичного відходу Ендрю від виконання королівських обов’язків і втрати низки почесних титулів.

Фільм не є документальним розслідуванням — це художня драматизація, що показує закулісну роботу журналістів, процес переговорів із командою принца та підготовку ефіру. Водночас стрічка дає уявлення про медійну сторону історії, яка набула міжнародного розголосу.

Зазначимо, що Епштейн був фінансистом, засудженим у США за сексуальне насильство та експлуатацію неповнолітніх. Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю у контактах із жертвами Епштейна, але цивільний позов у 2022 році було врегульовано без визнання провини. Інтерв’ю BBC 2019 року стало публічним скандалом і вплинуло на подальшу участь принца в королівських обов’язках.

Нагадаємо

Колишнього принца Ендрю Маунтбеттена Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Поліція розглядає скаргу щодо передачі конфіденційних матеріалів Джеффрі Епштейну.

"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю