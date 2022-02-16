Евровидение-2022: наблюдательный совет 18 февраля проведет заседание относительно нацотбора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Наблюдательный совет Общественного вещателя 18 февраля проведет внеочередное заседание из-за ситуации с поддельной справкой о посещении оккупированного Крыма победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш. Об этом сообщила пресс-служба Общественного, информирует УНН.
Детали
Заседание запланировали провести 18 февраля в 12:00.
В повестке дня есть вопрос "о ситуации, сложившейся вокруг национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".
Напомним
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.