Євробачення-2022: наглядова рада 18 лютого проведе засідання щодо нацвідбору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Наглядова рада Суспільного мовника 18 лютого проведе позачергове засідання через ситуацію з підробленою довідкою про відвідування окупованого Криму переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш. Про це повідомила пресслужба Суспільного, інформує УНН.
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Засідання запланували провести 18 лютого о 12:00.
У порядку денному є питання "про ситуацію, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".
Нагадаємо
Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.
Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.
15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.