Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: имущественный комплекс арестовали, строительство - запретили

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Шевченковский районный суд столицы наложил арест на имущественный комплекс по улице Рейтарской, 37 - дом Киевского уездного земства - из-за реконструкции которого вспыхнул скандал, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева, передает УНН.

Детали

В пятницу, 6 октября, Шевченковский районный суд столицы наложил арест на имущественный комплекс по улице Рейтарской, 37 - дом Киевского уездного земства, 1913 года - общей площадью почти 3700 кв. м.

В состав имущественного комплекса входят дома N 37A, 37-А' и флигель Б.

Постановлением суда запрещено использование, эксплуатация и проведение любых строительных работ на этой территории, любыми лицами.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

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Ранее

В Министерстве культуры заявили, что внесут изменения в Государственный реестр недвижимых памятников для сохранения исторического здания по улице Рейтарская, 37 в Киеве.

Как писали СМИ, строительная компания реконструирует две постройки по адресу Рейтарская, 37 — фасадный дом 1913 года. А также расположенный во дворе флигель 1890-х годов, который застройщик начал сносить.

Так, первый дом хотели реконструировать: сохранить фасад с заменой внутреннего объема. А второй — снести, чтобы построить новое здание.

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