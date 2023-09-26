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Скандал із реконструкцією на столичній Рейтарській: у Мінкульті визнали, що будівля відповідає усім критеріям пам’ятки архітектури

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністерство культури внесе зміни до Державного реєстру нерухомих пам’яток для збереження історичної будівлі по вулиці Рейтарська, 37 у Києві, передає УНН

Цитата

"Сьогодні, 26 вересня, на своєму засіданні Експертна комісія з питань обліку обʼєктів культурної спадщини прийняла рішення про те, що Будівля Київського повітового земства за адресою м. Київ, вул. Рейтарська вул. 37-А, А’ є цілісною пам’яткою і відповідає усім критеріям пам’ятки архітектури та історії місцевого значення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

МКІП якнайшвидше опрацює відповідні документи і підготує проєкт наказу для внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, у 2011 році було прийняте рішення про розділення пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України лише частини будинку під технічною адресою – вул. Рейтарська, 37 А. При цьому частину будинку виокремлено у «флігель» під літерою А’. Цю частину пам’ятки разом з окремим будинком – флігелем садиби за адресою вул. Рейтарська, 37 Б, – було визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. При цьому розробниками було внесено недостовірні відомості до облікової документації.

Відтак, проаналізувавши детально всі наявні документи, експерти встановили, що насправді підстав розділяти історичну будівлю Київського повітового земства на 2 окремі частини – А і А’ – не було і немає.

У цій будівлі з 1917 по 1918 рр. проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Шаповал М.Ю.

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Додамо

Як пишуть ЗМІ, будівельна компанія реконструює дві споруди за адресою Рейтарська, 37 — фасадний будинок 1913 року. А також розташований у дворі флігель 1890-х років, який забудовник почав зносити.

Так, перший будинок хочуть реконструювати: зберегти фасад із заміною внутрішнього об’єму. А другий — знести, щоб збудувати нову будівлю.

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