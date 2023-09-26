Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министерство культуры внесет изменения в Государственный реестр недвижимых памятников для сохранения исторического здания по улице Рейтарская, 37 в Киеве, передает УНН.
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“Сегодня, 26 сентября, на своем заседании Экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия приняла решение о том, что Здание Киевского уездного земства по адресу г. Киев, ул. Рейтарская ул. 37-А, А’ является целостным памятником и соответствует всем критериям памятника архитектуры и истории местного значения”, — говорится в сообщении.
Детали
МКИП как можно быстрее обработает соответствующие документы и подготовит проект приказа для внесения изменений в Государственный реестр недвижимых памятников’Украины.
Напомним, в 2011 году было принято решение о разделении памятника и занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины только части дома под техническим адресом — ул. Рейтарская, 37 А. При этом часть дома выделена в “флигель” под литерой А’. Эту часть памятника вместе с отдельным домом — флигелем усадьбы по адресу ул. Рейтарская, 37 Б, — было признано такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. При этом разработчиками были внесены недостоверные сведения в учетную документацию.
Следовательно, проанализировав детально все имеющиеся документы, эксперты установили, что на самом деле оснований разделять историческое здание Киевского уездного земства на 2 отдельные части — А и А’ — не было и нет.
В этом здании с 1917 по 1918 гг. проживал и работал известный украинский общественно-политический, государственный деятель и писатель Шаповал М.Ю.
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Добавим
Как пишут СМИ, строительная компания реконструирует две постройки по адресу Рейтарская, 37 — фасадный дом 1913 года. А также расположенный во дворе флигель 1890-х годов, который застройщик начал сносить.
Так, первый дом хотят реконструировать: сохранить фасад с заменой внутреннего объема. А второй — снести, чтобы построить новое здание.