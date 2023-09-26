Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры

ukru
Эксклюзив
06:36 • 77680 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 116134 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 143886 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 177706 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 134006 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 125364 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 169016 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116713 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123161 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 92785 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 116652 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 100046 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 110073 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 96906 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 143874 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 177690 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 125972 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 132888 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 169006 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 96901 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 149201 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 156446 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 160650 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 158433 просмотра
Актуальное
Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры

Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры

Киев • УНН

 • 395341 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министерство культуры внесет изменения в Государственный реестр недвижимых памятников для сохранения исторического здания по улице Рейтарская, 37 в Киеве, передает УНН

Цитата

“Сегодня, 26 сентября, на своем заседании Экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия приняла решение о том, что Здание Киевского уездного земства по адресу г. Киев, ул. Рейтарская ул. 37-А, А’ является целостным памятником и соответствует всем критериям памятника архитектуры и истории местного значения”, — говорится в сообщении.

Детали

МКИП как можно быстрее обработает соответствующие документы и подготовит проект приказа для внесения изменений в Государственный реестр недвижимых памятников’Украины.

Напомним, в 2011 году было принято решение о разделении памятника и занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины только части дома под техническим адресом — ул. Рейтарская, 37 А. При этом часть дома выделена в “флигель” под литерой А’. Эту часть памятника вместе с отдельным домом — флигелем усадьбы по адресу ул. Рейтарская, 37 Б, — было признано такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. При этом разработчиками были внесены недостоверные сведения в учетную документацию.

Следовательно, проанализировав детально все имеющиеся документы, эксперты установили, что на самом деле оснований разделять историческое здание Киевского уездного земства на 2 отдельные части — А и А’ — не было и нет.

В этом здании с 1917 по 1918 гг. проживал и работал известный украинский общественно-политический, государственный деятель и писатель Шаповал М.Ю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минкульте сделали шаг к демонтажу памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям: кто еще в списке

Добавим

Как пишут СМИ, строительная компания реконструирует две постройки по адресу Рейтарская, 37 — фасадный дом 1913 года. А также расположенный во дворе флигель 1890-х годов, который застройщик начал сносить.

Так, первый дом хотят реконструировать: сохранить фасад с заменой внутреннего объема. А второй — снести, чтобы построить новое здание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы