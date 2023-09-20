У Мінкульті зробили крок до демонтажу пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам: хто ще у списку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, що має пришвидшити їх демонтаж, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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“Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок — за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів”, — наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Деталі
Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор “Железняков” по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.
Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, “Україна — визволителям” в Ужгороді, Меморіальний комплекс “Борцям революції” в Луганську.
Додамо
Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд Уряду.
У документі врахували вимоги Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.
Нагадаємо
У 2022 році в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів і знесли 145 пам’ятників, 28 з них були присвячені російському письменникові Олександру Пушкіну.