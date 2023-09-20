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В Минкульте сделали шаг к демонтажу памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям: кто еще в списке

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство культуры и информационной политики инициирует изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, что должно ускорить их демонтаж, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата

“Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг — за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещение объектов”, — отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Детали

Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Добавим

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение Правительства.

В документе учли требования Закона Украины “Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии”.

Напомним

В 2022 году в Украине переименовали почти 10 тысяч топонимов и снесли 145 памятников, 28 из них были посвящены русскому писателю Александру Пушкину.

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