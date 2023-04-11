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В Україні за рік знесли 145 пам'ятників: майже кожен п'ятий - Пушкіну

В Україні за рік знесли 145 пам'ятників: майже кожен п'ятий - Пушкіну

Київ • УНН

 • 1014332 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У 2022 році в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів і знесли 145 пам'ятників, 28 з них були присвячені російському письменникові Олександру Пушкіну, повідомляє УНН з посиланням на дані МКІП.

Деталі

За інформацією, наданою обласними військовими адміністраціями та регіональними представниками Українського інституту національної пам’яті, протягом 2022 року в Україні було перейменовано 9859 топонімів та демонтовано 145 пам’ятників, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики.

"Серед демонтованих пам’ятників 28 присвячені російському письменникові Олександру Пушкіну, 4 – російському полководцю Олександру Суворову, 4 – радянському письменникові Миколі Островському, 9 – радянському письменникові Максиму Горькому, 1 – російській імператриці Катерині ІІ та ще понад 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів", - ідеться у повідомленні.

Вказана інформація наразі не є остаточною, оскільки процес перейменування та демонтажу триває: станом на кінець грудня 2022 року на розгляді у місцевих громадах перебувало ще кілька десятків топонімів та пам’ятників і пам’ятних знаків, які планувалися до перейменування/демонтажу.

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