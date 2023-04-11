В Украине за год снесли 145 памятников: почти каждый пятый - Пушкину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В 2022 году в Украине переименовали почти 10 тысяч топонимов и снесли 145 памятников, 28 из них были посвящены российскому писателю Александру Пушкину, сообщает УНН со ссылкой на данные МКИП.
Детали
По информации, предоставленной областными военными администрациями и региональными представителями Украинского института национальной памяти, в течение 2022 года в Украине было переименовано 9859 топонимов и демонтировано 145 памятников, связанных с пропагандой российской имперской политики.
"Среди демонтированных памятников 28 посвящены российскому писателю Александру Пушкину, 4 – российскому полководцу Александру Суворову, 4 – советскому писателю Николаю Островскому, 9 – советскому писателю Максиму Горькому, 1 – российской императрице Екатерине II и еще более 20 памятников и памятных знаков в честь советских освободителей", - говорится в сообщении.
Указанная информация пока не является окончательной, поскольку процесс переименования и демонтажа продолжается: по состоянию на конец декабря 2022 года на рассмотрении в местных громадах находилось еще несколько десятков топонимов и памятников и памятных знаков, которые планировались к переименованию/демонтажу.
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