Скандал із реконструкцією на столичній Рейтарській: майновий комплекс арештували, будівництво - заборонили

Деталі

У п’ятницю, 6 жовтня, Шевченківський районний суд столиці наклав арешт на майновий комплекс по вулиці Рейтарській, 37 - Будинок Київського повітового земства, 1913 року - загальною площею майже 3700 кв.м.

До складу майнового комплексу входять будинки N 37A, 37-А' та флігель Б.

Ухвалою суду заборонено використання, експлуатація та проведення будь-яких будівельних робіт на цій території, будь-якими особами.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обвал конструкцій Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА та Київавтодорі проводять обшуки

Раніше

У Міністерстві культури заявили, що внесуть зміни до Державного реєстру нерухомих пам’яток для збереження історичної будівлі по вулиці Рейтарська, 37 у Києві.

Як писали ЗМІ, будівельна компанія реконструює дві споруди за адресою Рейтарська, 37 — фасадний будинок 1913 року. А також розташований у дворі флігель 1890-х років, який забудовник почав зносити.

Так, перший будинок хотіли реконструювати: зберегти фасад із заміною внутрішнього об’єму. А другий — знести, щоб збудувати нову будівлю.