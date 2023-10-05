Обвал конструкцій Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА та Київавтодорі проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, КК Київавтодор та у підрядників через обвал конструкцій Дегтярівського мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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«Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор» та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка (ст. 191 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у межах провадження, 5 жовтня, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій.
«Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП в м. Києві та співробітниками ДСР НП України», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
30 вересня на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка стався обвал мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.
За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві 30 вересня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України.
Згодом було відкрито ще одне кримінальне провадження за ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.