Обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в столиці: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві 30 вересня правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Цитата
«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на об’єкті будівництва шляхопроводу у Шевченківському районі столиці (ч. 2 ст. 272 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію. Це призвело до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.
Правоохоронці оглянули місце події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації.
Зазначається, що в межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.
Нагадаємо
30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.