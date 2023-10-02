Обрушение конструкций Дегтяревского моста в столице: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По факту обвала конструкций Дегтяревского моста в Киеве 30 сентября правоохранители открыли уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
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«Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Шевченковском районе столицы (ч. 2 ст. 272 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. Это привело к повреждению ранее установленных мостовых балок и их падению на проезжую часть.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили работников строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ - коммунальной корпорации.
Отмечается, что в рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.
Напомним
30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок. Никто не пострадал.