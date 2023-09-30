У столиці на Дегтярівському мосту на Шулявці стався обвал балок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок, на місці працюють аварійно-рятувальні служб, повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Цитата
“На вул. Олександр Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці” , - йдеться у повідомленні у Telegram.
Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.
Доповнення
Старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєв повідомила журналісту УНН, що потерпілих немає.
Нагадаємо
З 30 вересня до 2 жовтня тимчасово закрили рух транспорту на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги, для монтування 14 балок прогонової будови Дегтярівського шляхопроводу.
Відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом планують до кінця цього року.