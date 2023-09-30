В столице на Дегтяревском мосту на Шулявке произошел обвал балок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок, на месте работают аварийно-спасательные службы, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
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“На ул. Александр Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, которые уже на месте” , - говорится в сообщении в Telegram.
Также на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.
Дополнение
Старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева сообщила журналисту УНН, что пострадавших нет.
Напомним
С 30 сентября до 2 октября временно закрыли движение транспорта на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги, для монтирования 14 балок пролетного строения Дегтяревского путепровода.
Открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу планируют до конца этого года.