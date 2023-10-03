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Обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в столиці: відкрито ще одне провадження, експерти оглянули місце події

Обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в столиці: відкрито ще одне провадження, експерти оглянули місце події

Київ • УНН

 • 1499816 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Через обрушення конструкцій під час реконструкції Дегтярівського мосту у Києві відкрито ще одне кримінальне провадження. Також проведено огляд місця події із залученням експертів. Про це повідомила журналісту УНН речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Цитата

«У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка, проведено огляд місця події із залученням експертів», - повідомила Максимець.

Деталі

За її словами, також органом досудового розслідування вживаються заходи для отримання проектної документації щодо вказаного об’єкту, документів з організації та проведення будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, копій сертифікатів якості поставлених матеріалів, в тому числі бетонних балок та інших документів, які мають значення для слідства.

«Крім того, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами СБУ розпочато ще одне кримінальне провадження у зв’язку з обрушенням конструкцій під час реконструкції шляхопроводу», - розповіла Максимець.

Вона зазначила, що відомості внесені до ЄРДР за ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. В межах цього провадження буде досліджуватися законність використання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

Доповнення

30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.

За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві 30 вересня правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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