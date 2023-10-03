Обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в столиці: відкрито ще одне провадження, експерти оглянули місце події
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Через обрушення конструкцій під час реконструкції Дегтярівського мосту у Києві відкрито ще одне кримінальне провадження. Також проведено огляд місця події із залученням експертів. Про це повідомила журналісту УНН речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
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«У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка, проведено огляд місця події із залученням експертів», - повідомила Максимець.
Деталі
За її словами, також органом досудового розслідування вживаються заходи для отримання проектної документації щодо вказаного об’єкту, документів з організації та проведення будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, копій сертифікатів якості поставлених матеріалів, в тому числі бетонних балок та інших документів, які мають значення для слідства.
«Крім того, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами СБУ розпочато ще одне кримінальне провадження у зв’язку з обрушенням конструкцій під час реконструкції шляхопроводу», - розповіла Максимець.
Вона зазначила, що відомості внесені до ЄРДР за ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. В межах цього провадження буде досліджуватися законність використання бюджетних коштів, виділених на будівництво.
Доповнення
30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.
За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві 30 вересня правоохоронці відкрили кримінальне провадження.