Обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в столиці: відкрито ще одне провадження, експерти оглянули місце події

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«У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка, проведено огляд місця події із залученням експертів», - повідомила Максимець.

Деталі

За її словами, також органом досудового розслідування вживаються заходи для отримання проектної документації щодо вказаного об’єкту, документів з організації та проведення будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, копій сертифікатів якості поставлених матеріалів, в тому числі бетонних балок та інших документів, які мають значення для слідства.

«Крім того, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами СБУ розпочато ще одне кримінальне провадження у зв’язку з обрушенням конструкцій під час реконструкції шляхопроводу», - розповіла Максимець.

Вона зазначила, що відомості внесені до ЄРДР за ст. 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. В межах цього провадження буде досліджуватися законність використання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

Доповнення

30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.

За фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту у Києві 30 вересня правоохоронці відкрили кримінальне провадження.