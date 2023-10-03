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Обрушение конструкций Дегтяревского моста в столице: открыто еще одно производство, эксперты осмотрели место происшествия

Киев • УНН

 • 1499815 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Из-за обрушения конструкций во время реконструкции Дегтяревского моста в Киеве открыто еще одно уголовное производство. Также проведен осмотр места происшествия с привлечением экспертов. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

«В рамках уголовного производства, начатого по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко, проведен осмотр места происшествия с привлечением экспертов», - сообщила Максимец.

Детали

По ее словам, также органом досудебного расследования принимаются меры для получения проектной документации по указанному объекту, документов по организации и проведению строительства, закупке строительных материалов, копий сертификатов качества поставленных материалов, в том числе бетонных балок и других документов, имеющих значение для следствия.

«Кроме того, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева по материалам СБУ начато еще одно уголовное производство в связи с обрушением конструкций во время реконструкции путепровода», - рассказала Максимец.

Она отметила, что сведения внесены в ЕРДР по ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В рамках этого производства будет исследоваться законность использования бюджетных средств, выделенных на строительство.

Дополнение

30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок. Никто не пострадал.

По факту обвала конструкций Дегтяревского моста в Киеве 30 сентября правоохранители открыли уголовное производство.

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