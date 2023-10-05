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Обвал конструкций Дегтяревского моста: в департаменте КГГА и Киевавтодоре проводят обыски

Обвал конструкций Дегтяревского моста: в департаменте КГГА и Киевавтодоре проводят обыски

Киев • УНН

 • 517328 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители проводят обыски в департаменте КГГА, УК Киевавтодор и у подрядчиков из-за обвала конструкций Дегтяревского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

«Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КК «Киевавтодор» и рядом субъектов хозяйствования во время реконструкции путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко (ст. 191 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках производства, 5 октября, на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 8 адресам, а именно, по месту расположения Департамента, коммунальной корпорации и подрядных организаций.

«Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СУ ГУ НП в г. Киеве и сотрудниками ДСР НП Украины», - отмечается в сообщении.

Дополнение

30 сентября на объекте строительства путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко произошел обвал мостовых балок и их падение на проезжую часть.

по факту обвала конструкций Дегтяревского моста в Киеве 30 сентября правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Впоследствии было открыто еще одно уголовное производствоя по ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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