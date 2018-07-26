СК РФ продолжил открывать дела против украинских военных

Российские следователи вновь обвинили в этом украинских военных.

На этот раз идет речь об обстреле Докучаевске, где, как утверждают в СК РФ, 23 июля 2018 года провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, а в результате этого 30-летняя мирная жительница получила осколочные ранения.

В связи с этим СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Напомним, СК РФ возбудил дело против украинских военных 18 июня.