СК РФ продолжил открывать дела против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела Докучаевска на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российские следователи вновь обвинили в этом украинских военных.
На этот раз идет речь об обстреле Докучаевске, где, как утверждают в СК РФ, 23 июля 2018 года провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, а в результате этого 30-летняя мирная жительница получила осколочные ранения.
В связи с этим СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Напомним, СК РФ возбудил дело против украинских военных 18 июня.