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СК РФ продовжив відкривати справи проти українських військових

СК РФ продовжив відкривати справи проти українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом обстрілу Докучаєвська на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.

Російські слідчі знову звинуватили в цьому українських військових.

Цього разу йдеться про обстріл Докучаєвська, де, як стверджують у СК РФ, 23 липня 2018 року здыйснили артилерійський обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, а в результаті цього 30-річна мирна жителька отримала осколкові поранення.

У зв'язку з цим СК Росії порушено ще одну кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

Нагадаємо, СК РФ порушив справу проти українських військових 18 червня.

Українські Національні Новини

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