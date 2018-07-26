СК РФ продовжив відкривати справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом обстрілу Докучаєвська на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Російські слідчі знову звинуватили в цьому українських військових.
Цього разу йдеться про обстріл Докучаєвська, де, як стверджують у СК РФ, 23 липня 2018 року здыйснили артилерійський обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, а в результаті цього 30-річна мирна жителька отримала осколкові поранення.
У зв'язку з цим СК Росії порушено ще одну кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).
Нагадаємо, СК РФ порушив справу проти українських військових 18 червня.