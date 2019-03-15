Сев ранних яровых зерновых начали уже в 16 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 15 марта аграрии 16 областей Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами площадь 370 тыс. га или 16% к прогнозу (2,3 млн га). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
В частности, посеяно:
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- ярового ячменя - 265 тыс. га (17%);
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- пшеницы - 16 тыс. га (9%);
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- овса - 9 тыс. га (5%);
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- гороха - 80 тыс. га (23%).
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Кроме того, продолжается подкормка озимых культур на зерно, проведенного на площади 5,9 млн га или 78% к прогнозу (в 2018 - 1,8 млн га).
Как отметили в Министерстве, пока подкормлено:
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- озимой пшеницы - 5 млн га или 77%;
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- озимой ржи - 79 тыс. га или 68%;
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- озимого ячменя - 893 тыс. га или 89%.
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Также сообщается, что озимый рапс подпитан на площади 1,2 млн га или 91%.
Напомним, по данным регионов обеспеченность аграриев семенами составляет 684 тыс. тонн или 100% от необходимого.