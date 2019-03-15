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Сев ранних яровых зерновых начали уже в 16 областях

Киев • УНН

 • 7474 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 15 марта аграрии 16 областей Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами площадь 370 тыс. га или 16% к прогнозу (2,3 млн га). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Сев ранних яровых зерновых начали уже в 16 областях

В частности, посеяно:

  • ярового ячменя - 265 тыс. га (17%);
  • пшеницы - 16 тыс. га (9%);
  • овса - 9 тыс. га (5%);
  • гороха - 80 тыс. га (23%).

Кроме того, продолжается подкормка озимых культур на зерно, проведенного на площади 5,9 млн га или 78% к прогнозу (в 2018 - 1,8 млн га).

Как отметили в Министерстве, пока подкормлено:

  • озимой пшеницы - 5 млн га или 77%;
  • озимой ржи - 79 тыс. га или 68%;
  • озимого ячменя - 893 тыс. га или 89%.

Также сообщается, что озимый рапс подпитан на площади 1,2 млн га или 91%.

Напомним, по данным регионов обеспеченность аграриев семенами составляет 684 тыс. тонн или 100% от необходимого.

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