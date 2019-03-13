Сівбу ранніх ярих зернових розпочали вже в 14 областях

КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня вже у 14 областях України проводиться сівба ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Аграрії решти областей, де ще не розпочато посівну, а це здебільшого північні і східні регіони, очікують на відповідні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.