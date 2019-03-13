Сівбу ранніх ярих зернових розпочали вже в 14 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 13 березня вже у 14 областях України проводиться сівба ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Аграрії решти областей, де ще не розпочато посівну, а це здебільшого північні і східні регіони, очікують на відповідні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
Так, за оперативними даними, вже засіяно 258 тис. га або 11% до прогнозу (2,3 млн га).
Зокрема, посіяно:
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- ярого ячменю – 177 тис. га (11%);
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- пшениці – 10 тис. га (6%);
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- вівса – 5 тис. га (2%);
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- гороху – 67 тис. га (19%).
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Як зазначили у Міністерстві, за даними регіонів забезпеченість аграріїв насінням складає 684 тис. тонн або 100% до потреби. Забезпеченість мінеральними добривами станом на 7 березня, з урахуванням перехідних залишків минулого року, складає 856 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив (82% до заявки).
Повідомляється, що господарствами придбано 20,4 тис. тонн засобів захисту рослин (67% до потреби), в тому числі 13,4 тис. тонн (67%) гербіцидів.
Щодо забезпеченості паливом, то вона складає 268 тис. тонн дизпалива та 61 тис. тонн бензину, що становить відповідно 65% та 64% до потреби.
Крім того, триває підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 5,4 млн га або 72% до прогнозу.
Так, підживлено:
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- озимої пшениці – 4,5 млн га або 70%;
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- озимого жита – 70 тис. га або 61%;
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- озимого ячменю – 846 тис. га або 84%.
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Як повідомляв УНН, структура посівних площ під урожай залишиться на рівні попереднього року.