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Сев ранних яровых зерновых начали уже в 14 областях

Сев ранних яровых зерновых начали уже в 14 областях

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 13 марта уже в 14 областях Украины проводится сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Аграрии остальных областей, где еще не начато посевную, а это в основном северные и восточные регионы, ожидают соответствующие погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.

Так, согласно оперативным данным, уже засеяно 258 тыс. га или 11% к прогнозу (2,3 млн га).

В частности, посеяно:

  • ярового ячменя - 177 тыс. га (11%);
  • пшеницы - 10 тыс. га (6%);
  • овса - 5 тыс. га (2%);
  • гороха - 67 тыс. га (19%).

Как отметили в Министерстве, по данным регионов обеспеченность аграриев семенами составляет 684 тыс. тонн или 100% к потребности. Обеспеченность минеральными удобрениями по состоянию на 7 марта, с учетом переходящих остатков прошлого года, составляет 856 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений (82% к заявке).

Сообщается, что хозяйствами приобретено 20,4 тыс. тонн средств защиты растений (67% от потребности), в том числе 13,4 тыс. тонн (67%) гербицидов.

Что касается обеспеченности топливом, то она составляет 268 тыс. тонн дизтоплива и 61 тыс. тонн бензина, что составляет соответственно 65% и 64% от потребности.

Кроме того, продолжается подкормка озимых культур на зерно, проведенного на площади 5,4 млн га или 72% к прогнозу.

Так, подкормлено:

  • озимой пшеницы - 4,5 млн га или 70%;
  • озимой ржи - 70 тыс. га или 61%;
  • озимого ячменя - 846 тыс. га или 84%.

Как сообщал УНН, структура посевных площадей под урожай останется на уровне предыдущего года.

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