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Сівбу ранніх ярих зернових розпочали вже в 16 областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 15 березня аграрії 16 областей України засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами площу 370 тис. га або 16% до прогнозу (2,3 млн га). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Сівбу ранніх ярих зернових розпочали вже в 16 областях

Зокрема, посіяно:

  • ярого ячменю – 265 тис. га (17%);
  • пшениці – 16 тис. га (9%);
  • вівса – 9 тис. га (5%);
  • гороху – 80 тис. га (23%).

Крім того, продовжується підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 5,9 млн га або 78% до прогнозу (у 2018 р. – 1,8 млн га).

Як зазначили у Міністерстві, наразі підживлено:

  • озимої пшениці – 5 млн га або 77%;
  • озимого жита – 79 тис. га або 68%;
  • озимого ячменю – 893 тис. га або 89%.

Також повідомляється, що озимий ріпак підживлений на площі 1,2 млн га або 91%.

Нагадаємо, за даними регіонів забезпеченість аграріїв насінням складає 684 тис. тонн або 100% до потреби.

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