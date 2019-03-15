Сівбу ранніх ярих зернових розпочали вже в 16 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 15 березня аграрії 16 областей України засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами площу 370 тис. га або 16% до прогнозу (2,3 млн га). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Зокрема, посіяно:
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- ярого ячменю – 265 тис. га (17%);
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- пшениці – 16 тис. га (9%);
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- вівса – 9 тис. га (5%);
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- гороху – 80 тис. га (23%).
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Крім того, продовжується підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 5,9 млн га або 78% до прогнозу (у 2018 р. – 1,8 млн га).
Як зазначили у Міністерстві, наразі підживлено:
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- озимої пшениці – 5 млн га або 77%;
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- озимого жита – 79 тис. га або 68%;
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- озимого ячменю – 893 тис. га або 89%.
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Також повідомляється, що озимий ріпак підживлений на площі 1,2 млн га або 91%.
Нагадаємо, за даними регіонів забезпеченість аграріїв насінням складає 684 тис. тонн або 100% до потреби.