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Ситуация с госпитализацией 7-летней воспитанницы дома семейного типа: открыто два производства

Киев • УНН

 • 24076 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полиция расследует два уголовных производства по делу о госпитализации 7-летней девочки с признаками избиения из дома семейного типа в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Ситуация с госпитализацией 7-летней воспитанницы дома семейного типа: открыто два производства

Цитата

“По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Также открыто уголовное производство по ч. 2 Ст. 367 (Служебная халатность) УК украины, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены врачи, сотрудники социальных служб, учитель.

Дополнение

В Харьковской области 7-летнюю девочку из дома семейного типа госпитализировали с признаками избиения. Физическое насилие к ребенку совершено отцом-воспитателем как наказание за поврежденную книгу.

По информации полиции установлено, что с ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.

Со слов отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.

Кроме пострадавшего ребенка, в ДДСТ, который функционирует на территории Дергачевского района Харьковской области, воспитываются еще 7 детей.

Восьмерых воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу.

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