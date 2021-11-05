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Покарали за пошкоджену книгу: омбудсмен взяла на контроль ситуацію на Харківщині, де госпіталізували 7-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 18954 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харківській області 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу госпіталізували з ознаками побиття. Фізичне насильство до дитини скоєно батьком-вихователем як покарання за пошкоджену книгу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова взяла на особистий контроль ситуацію, інформує УНН.

Покарали за пошкоджену книгу: омбудсмен взяла на контроль ситуацію на Харківщині, де госпіталізували 7-річну дівчинку

Цитата

"З метою вжиття невідкладних заходів реагування для захисту прав та інтересів дітей-вихованців, зокрема їхнього права на гідне ставлення та захист від насильства, звернулася до Служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Національної поліції в Харківській області. Ситуація перебуває на моєму контролі", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

За інформацією поліції встановлено, що З листопада о 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставлення 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.

Зі слів батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів.

Окрім постраждалої дитини, у ДБСТ, який функціонує на території Дергачівського району Харківської області, виховуються ще 7 дітей.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі

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