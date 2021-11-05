Наказали за поврежденную книгу: омбудсмен взяла на контроль ситуацию в Харьковской области, где госпитализировали 7-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харьковской области 7-летнюю девочку из дома семейного типа госпитализировали с признаками избиения. Физическое насилие к ребенку совершено отцом-воспитателем как наказание за поврежденную книгу. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова взяла на личный контроль ситуацию, информирует УНН.
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"С целью принятия неотложных мер реагирования для защиты прав и интересов детей-воспитанников, в частности их права на достойное отношение и защиту от насилия, обратилась в Службу по делам детей Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Ситуация находится на моем контроле", - говорится в сообщении.
Что было раньше
По информации полиции установлено, что 3 ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.
Со слов отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.
Кроме пострадавшего ребенка, в ДДСТ, который функционирует на территории Дергачевского района Харьковской области, воспитываются еще 7 детей.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы