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На Харківщині з тяжкою травмою госпіталізували 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу: решту вихованців звідти забрали

Київ • УНН

 • 22670 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харківській області 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу госпіталізували з тяжкою травмою. Зі слів батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів. Проте поліція вже відкрилас справу, а решту дітей - вилучила, передає УНН.

На Харківщині з тяжкою травмою госпіталізували 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу: решту вихованців звідти забрали

Деталі

За інформацією поліції, З листопада о 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставлення 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будинок сімейного типу, в якому проживають 49-річні чоловік і дружина, а також вісім неповнолітніх дітей.

Правоохоронці опитали батьків та вихованців будинку сімейного типу. Вихованців дитячого будинку сімейного типу тимчасово помістили до дитячої лікарні.

Додамо

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини.

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