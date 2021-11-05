В Харьковской области с тяжелой травмой госпитализировали 7-летнюю девочку из дома семейного типа: остальных воспитанников оттуда забрали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харьковской области 7-летнюю девочку из дома семейного типа госпитализировали с тяжелой травмой. По словам отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы. Однако полиция уже открыла дело, а остальных детей - изъяла, передает УНН.
Детали
По информации полиции, С ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.
Установлено, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние муж и жена, а также восемь несовершеннолетних детей.
Правоохранители опросили родителей и воспитанников дома семейного типа. Воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу.
Добавим
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1ст.121(Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства.