В Харьковской области с тяжелой травмой госпитализировали 7-летнюю девочку из дома семейного типа: остальных воспитанников оттуда забрали

Детали

По информации полиции, С ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.

Установлено, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние муж и жена, а также восемь несовершеннолетних детей.

Правоохранители опросили родителей и воспитанников дома семейного типа. Воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу.

Добавим

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1ст.121(Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства.